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柯文哲酸：高端契約兩年前不公開 現在很為難

聯合報／ 記者林縉明／台中報導
民眾黨總統候選人柯文哲表示，為什麼兩年前不公開，高端疫苗採購契約拖到現在不論公開或不公開都很為難。圖／聯合報系資料照
民眾黨總統候選人柯文哲表示，為什麼兩年前不公開，高端疫苗採購契約拖到現在不論公開或不公開都很為難。圖／聯合報系資料照

高端疫苗採購契約是否公開，近期成為討論話題。民眾黨總統候選人柯文哲昨天表示，公開透明是一個政治文化，應該要一開始就把事情做好，為什麼兩年前不公開，拖到現在不論公開或不公開都很為難。

柯文哲也酸民進黨政府一直在創造新名詞，像是高端疫苗契約是保存不是封存，疫情期間的校正回歸

柯文哲日前在總統辯論會提問賴清德，是否支持高端疫苗契約公開，賴清德表態支持公開。衛福部次長王必勝前天表示，還沒獲得高端同意。柯文哲質疑，如果契約內容要公開，為何先前不公開，等到選舉要到了才喊說要公開。

柯文哲表示，當初政府不公開高端疫苗採購契約，現在臨時要做很麻煩，如果公開透明的話會被質疑為什麼兩年前不行，要拖到現在才公開；但如果不公開就是繼續被罵，所以事情一開始就要做好。

柯文哲建議政府要建立透明政治文化。

柯文哲認為，台灣應該建立一種公開透明的政治文化，而且不要一直創造新名詞；柯文哲也酸，例如衛福部前部長陳時中先前提出的校正回歸，現在又稱高端疫苗契約是保存不是封存，「實在太厲害了」。

高端疫苗 柯文哲 校正回歸 賴清德 衛福部 陳時中 王必勝

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