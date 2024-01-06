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高端合約仍未公開 侯六問賴：別用國家隊掩蓋貪贓

聯合報／ 記者屈彥辰楊正海／台北報導
國民黨總統候選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統候選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影

民進黨總統候選人賴清德已表態贊成高端公布合約，國民黨總統候選人侯友宜昨天表示，已經過七天仍無消無息，侯友宜昨「六問」賴清德，包括高端合約為何要封存？為何高端股價急漲急跌，甚至被查出有內線交易高端疫苗ＥＵＡ二期審查是如何通過等問題，要求賴清德正面回應，民進黨不要老是用「國家隊」欺騙民眾，掩蓋貪贓枉法的事實。

侯友宜表示，賴清德說要解密高端，已經過七天仍無消無息，現在有錄音檔流出，價格、審查會有衛福部背書。大家不要忘記，當時施打高端疫苗說符合國際科學標準，結果很多人要去日本還要補打其它疫苗，面對這麼多爭議與弊案，請賴清德明天就把封存卅年的合約公開，讓大家看看問題在哪裡。

國民黨副總統候選人趙少康昨也表示，賴清德稱要解密高端卻遲未解密，蔡英文總統的論文是機密，蔡英文在政大升等是機密，高端跟國外疫苗合約是機密，買高端也是機密，到了蔡英文、民進黨手中，什麼都變成機密。侯康當選後，保證解得了密。

國民黨立委候選人王鴻薇昨爆料，本月三日衛福部長薛瑞元和民進黨候選人賴清德發言人陳世凱等人碰面，質疑討論高端如何喬事。國民黨主席朱立倫昨指出，不必喬了，最好就是侯康配當選後直接成立特偵組，把所有的事情查清楚。

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