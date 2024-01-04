陳揆：公布合約 需高端股東會討論

民進黨總統候選人賴清德贊成公開高端疫苗採購合約，在野黨質疑行政院多天沒反應，恐拖到選後才要公布；行政院長陳建仁昨天說，政府會跟高端談，看高端是否同意提早公布合約內容，政院希望提早公布以昭公信，但高端是上市櫃公司，需經過股東會討論程序才能決定是否公布。

記者昨多次致電高端發言人，均未接電話；高端也都以發言體系會議中，不予回應。高端日前指出，高端是上市櫃公司，要遵守跟政府簽訂的合約與法律，要解密也要雙方同意，如要解密應一視同仁、一起解密所有疫苗供應合約。

陳建仁昨接受網路節目「齊有此理」專訪時表示，政府採購疫苗時簽署定型化契約，與各廠牌都簽有保密協定，高端保密期限為五年，外界質疑高端合約封存卅年是錯誤的說法，其實卅年指的是公文保存期限，非保密期限。針對在野黨要求政府在選前公布高端疫苗採購合約，陳建仁表示，政府會與高端談，看高端是否同意。

另外，國民黨質疑高端股東逾千人是民進黨黨員，陳建仁說，高端是上市公司，股東成員一定很多，是不是有上千人是民進黨籍，這是個想像的數字，不知道這個數據是從哪來；他批評，這是一個選舉的伎倆，又要來抹黑高端的股東群，是很不好的選舉造假做法。

衛福部長薛瑞元昨表示，這二、三天持續接洽高端，討論是否公開合約，詢問該公司意願，目前尚未獲回應，但會盡可能說服。高端為上櫃公司，如要公開採購合約必須內部達成共識，高端同意後才能公開，但「不方便壓時間」，現在就等待高端回應。

「講一套、做一套；講了老半天，到現在也沒公開高端疫苗採購案。」國民黨總統候選人侯友宜昨表示，高端錄音帶事件爆發後，很多人和民進黨有關係，民進黨面對質疑到現在為止未回應；賴清德稱高端六十多件涉弊案都沒事，但「人民有那麼笨嗎？」侯表示，只要他當選，將解密、釐清高端採購及炒股案，該辦就辦。