新聞眼／採購合約公開推拖拉 莫非有隱情？

總統大選倒數時刻，國產高端疫苗採購案再度成為各陣營攻防焦點；民進黨總統候選人賴清德公開表示「我贊成應該要公開（採購合約）」後，行政院及衛福部均表認同，但高端公司堅持必須遵守跟政府簽訂的合約與法律規範，遲未鬆口同意公開。民進黨因疫苗採購屢遭國人質疑，如今高端不點頭，讓民進黨進退兩難。

民進黨亟欲在選戰中畫下停損點的兩大議題分別是賴清德萬里老家違建案及高端疫苗採購；拋出民眾黨總統候選人柯文哲新竹農地違規使用案、「冷飯熱炒」國民黨總統候選人侯友宜岳家陽明山學生宿舍案，適度減緩違建案的討論，但公開疫苗採購合約的提議拖延多日，不禁讓國人質疑所謂的同意公開只是緩兵之計。

一件事情愈被禁止，就愈能引起民眾好奇心；高端愈不想，或愈晚同意公布合約，在野陣營能做文章的空間就愈大，國人質疑的聲浪也會愈高。當藍委陸續公布高端董事會錄音檔、聲稱簽名股東具民進黨籍、到台北地檢署告發全案恐涉不法，還在玩「保存」與「封存」文字遊戲的執政黨幾乎已按捺不住了，但高端就是未同意公開合約，更加深外界質疑不敢公布就是其中有鬼。

回顧高端拿到緊急使用授權（ＥＵＡ）前後，政府大開綠燈、一路護航的態度相當明顯，但高端拿不到國際市場，政府成了唯一買家；政府花納稅錢買國產疫苗，難道國人無權知悉採購細節？數百萬「高端戰士」獻出手臂支持國產疫苗，難道也沒有知情權？

行政院長陳建仁說，高端要公布合約需股東會同意，倘真如此，根據公司法規定，召集股東臨時會應於十日前通知股東，也就是說在大選投票前根本開不成股臨會，更別說公布合約。事實上，採購合約公布與否應該只需董事會通過後就能處理，董事會在緊急時可隨時召集，因此要不要公布採購合約，看的是高端願不願意。