高端合約疑雲延燒…藍提案邀陳揆報告 綠：朝野協商「按程序來」

高端爭議再起，國民黨立法院黨團昨正式提案，要求立法院長游錫堃盡速召集朝野黨團協商、召開臨時會，明天邀請行政院長陳建仁專案報告；民眾黨、時代力量黨團傾向支持。面對藍營出招，民進黨團批評政治操作，黨團總召柯建銘表示，擬請游錫堃下周一召開朝野協商，「一切按照程序來」。

民進黨總統候選人賴清德於辯論會表態贊成公開高端疫苗資料，國民黨團總召曾銘宗昨說，首先要確認是否要公布合約，第二是確認有無圖利特定廠商，最後是否危害全民健康權；賴清德已表態，行政院、衛福部還不想公布，高度懷疑執政黨是想等選後才公布。他說，國民黨團已正式送案，盼游錫堃盡快召集朝野協商，明請陳建仁專案報告。

民眾黨團幹事長張其祿說，黨團會再討論，方向上應會支持國民黨團提案。他說，高端疑雲重重，但民進黨目前執政，相關司法單位一直表示查無不法，在野只能提出相關事證質疑，賴清德既然已說願公開高端合約資料，那就請盡快公布。

時力黨團副總召陳椒華表示，高端疫苗爭議確實需要好好追究，但本屆立法院還有很多重要法案沒有處理，例如「吹哨者保護法」等也應一併處理；時力支持舉行臨時會。

民進黨團副書記長洪申翰說，針對高端疫苗的六十二個調查案，司法單位已在去年四月查無不法而簽結，審計部也就經費使用做出查察；國民黨在選戰最後階段把專業問題拿來操作，專業歸專業、政治歸政治，不要再汙名化。

民進黨團副幹事長江永昌說，依憲法規定，經四分之一以上立委請求，立院得召開臨時會，民進黨團會尊重，但後續仍要看各黨團協商情況。柯建銘表示，下周一擬請游錫堃召集朝野協商，「一切按照程序來」。

立法院人士表示，立法院已停會，是否召開臨時會，要先徵詢各黨團初步意見，如果各黨團有共識，就會請游錫堃擇期召集朝野黨團協商。