侯友宜：當選後查高端案

國民黨立委候選人廖偉翔前天公布三段宣稱是高端內部流出的錄音檔，國民黨總統候選人侯友宜昨天表示，民進黨總統候選人賴清德說高端疫苗都查清楚了，但人民還是有很多疑慮，現在爆出高端內部指「會穩穩過」果然「馬上就過」，難怪賴清德怕他當選總統成立特偵組。

高端公司發言人李思賢表示，錄音檔案內容取得過程不法，且經惡意剪接，將於連假後提出告訴。

侯友宜昨在立委謝衣鳯造勢大會也說，「當初民進黨政府叫咱要去注射，注一注要出國被說不行、無效，重打好幾支，有這件代誌嗎？」鄉親大聲說「有！」侯表示，賴清德說檢調查高端六十多件案子都沒事，他當選一定調查高端弊案。

賴清德昨在桃園再度強調贊成公開高端疫苗採購合約，他說，人民有知的權利，高端合約已經立法院調閱、監察院檢查，此時公開符合社會公義；陪同的行政院副院長鄭文燦表示，不同疫苗採購合約保密時間五、七、十年，高端保密五年，公布時間跟方式由衛福部跟高端協商決定，會就公益需要、知的權利來處理。

高端發言人李思賢表示，解密要雙方同意，要解密也應一視同仁，一起解密所有疫苗供應合約。他說，董事會分贓的說法僅是玩笑話，「營業所得不可能分贓」。