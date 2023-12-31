超過七百的部分拿到董事會？ 高端發言人：玩笑話

高端新冠疫苗頻惹議，國民黨立委候選人廖偉翔等昨播出聲稱是高端董事會錄音檔內容，內容提及「採購價格不低於七百元」、「假設疫苗沒有太有效果，嘗試提高抗原」、「一路開綠燈等」，高端均一一加以反駁。

高端發言人李思賢說，劑量選擇是對研究團隊汙辱的指控，臨床試驗本就會分高、中、低劑量，二○二○年十一月底進行第一期臨床試驗，中、高劑量成果均佳，須選定要以高劑量或中劑量進行第二期臨床試驗，音檔中的討論僅是討論，萬一中劑量臨床試驗失敗，須再以高劑量進行臨床試驗，這本是廠商應承擔的風險。

而疫苗採購價提早曝光不低於每劑七百元，李思賢表示，每劑七百元的採購價格，指揮中心早在對外說明時提到，且是「國際」疫苗採購價格，李思賢說，因原物料上漲，加上臨床試驗等成本，故由董事會授權總經理與政府議價，須確保不致賠本，實際價格原應保密，但日前因選舉因素，已對外公告價格為八八一元。有關拿到董事會的說法，僅是玩笑話，「高端是上市櫃公司，受法律規範，營業所得不可能由董事會分贓。」

李思賢表示，政府對高端絕對沒有一路開綠燈，政府補助高端新冠疫苗研究經費僅四億元，美國則補助BNT、莫德納十億多美元，國產疫苗很辛苦，各界應公平對待每家疫苗廠。