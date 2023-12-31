高虹安質疑「照政府劇本走」

藍營立委候選人昨公布疑似高端董事會三段音檔，再掀採購疑雲。民眾黨新竹市長高虹安在立委任內緊追高端疫苗案，對相關音檔內容，她感嘆，遺憾的是，疫情解封已近一年，高端疫苗採購爭議仍在迷霧裡。

國民黨立委洪孟楷去年也緊追高端事件謎團，他表示，政府採購疫苗至今還有說不清的疑雲，如今錄音檔再流出，期待更多吹哨者能勇敢把真相說出來。另，二○二四年若能政黨輪替，將有助於掀開隱瞞的黑布，也才有真正水落石出、真相大白的一天。

高虹安二○二一年在立法院質詢，曾質疑政府讓高端疫苗通過ＥＵＡ審查、五百萬劑悄悄交貨等「完全不意外，就是照著政府劇本走」，高虹安昨天也表示，現在高端董事會被質疑事前已放出風聲，政府會保證高端疫苗的採購利益；她則發現，在疫苗強制施打期間，明明已發現高端疫苗打不完，政府仍矇著眼持續交貨，「這難道沒有放水的疑慮？」