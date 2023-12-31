僅高端取得EUA、每劑881元…「一路開綠燈？」 錄音檔巧合不少

國民黨立委候選人廖偉翔昨公布三段錄音檔，宣稱是高端內部董事會、審計會流出的錄音檔，內容提到高端疫苗「不能低於七百元」、「超過…拿來董事會」等。高端雖否認說法，但對照當時的實際事件，多數都符合錄音檔內的說法。

廖偉翔播放第一段的內容提及，政府期待疫苗價格為七百元。中央流行疫情指揮中心對於當時的價格三緘其口，後續多位立委在立院積極質詢價格，高端主動公布價格為一劑八八一元。

第二段內容中有人轉述成大醫師說政府「穩過的，一路開綠燈」。當時衛福部食藥署在一一○年六月發布訂定COVID-19疫苗緊急使用授權（ＥＵＡ）審查標準，允許以「免疫橋接」的方式核發ＥＵＡ。恰好當時國內疫苗廠面臨「沒有受試者」無法完成三期臨床試驗的窘境，而免疫橋接當時也被詬病是替高端解套，後續在聯亞與高端都爭取ＥＵＡ的狀況下，僅高端取得ＥＵＡ。

衛福部前部長陳時中與食藥署署長吳秀梅多次在媒體前，說明高端的優勢，被譏諷為高端代言人。而前指揮中心採購的高端疫苗，最後施打率相對低，多劑量報廢，但高端的ＥＵＡ製造許可，則是被「照顧」到直到指揮中心解散為止。

廖偉翔也說，檢視最後結果，爆出十六位審查委員遭撤換八人，當時政府和高端尚未簽約，為何三月就知道公司收益有四十億元？

若以高端疫苗一劑八八一元計算，當時疾管署於五月與高端、聯亞下單五百萬劑疫苗，另含開口合約五百萬劑，衛福部曾公布總價金，恰好是為四十億三千萬元整（含稅）。