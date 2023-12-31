高端合約封存30年 侯：我當選總統來解密比較快

高端疫苗採購合約封存卅年，也成為昨天辯論會的交鋒焦點。民眾黨總統候選人柯文哲提問民進黨總統候選人賴清德認同嗎？賴清德說，檢舉案檢調單位已查明完畢，沒有任何弊端，若有進一步證據可以去檢舉。國民黨總統候選人侯友宜則質疑，真的辦完了嗎？人民都有質疑，賴現在是副總統就解密，做不到的話，他當選總統來解密比較快。

柯文哲問賴清德，高端疫苗採購合約封存卅年，提供立委審閱的重要項目全部塗黑，這就是「民進黨式」的公開透明嗎？如何看待高段疫苗採購案。

賴清德回應：「我贊成應該要公開」，高端的價格已公布，立法院已調閱過，監察院也已審議過，這時候把合約公開，他認為人民有知道的權利，也可以避免不斷惡意的攻擊。

柯文哲追問賴清德，「高端疫苗你認為合乎醫學常規嗎？」賴清德表示，柯文哲是醫師，如果認為高端有問題，可以提出到底問題在哪裡，移送檢方去偵辦。就他所知，目前各地方檢舉的案子共六十三案，檢調單位都已查明完畢，並沒有任何弊端出現，「如果你還有進一步證據，我鼓勵你，不要停止，待會離開的時候就馬上去地檢署按鈴控告。」

侯友宜則質疑，賴清德稱高端疫苗檢舉案六十三件已經偵辦完，「有去問人民真的認為高端辦完了嗎？到底是包庇還是怎樣？我不好意思說啦」。侯友宜批評，疫情期間不少人在乘機賺國難財，缺快篩賺快篩、缺疫苗賺疫苗，背後到底有沒有人謀不臧、官商勾結，黑幕重重，都不用查清楚嗎？

衛福部前部長陳時中昨天在台中輔選時，他提及總統辯論會「還有人在講高端疫苗合約封存卅年？」他澄清「這叫保存卅年」，保存是放在那裡，永遠都可以調，卅年內都能調來看，是證據的保存，不是消滅證據。