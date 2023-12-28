新聞眼／靠補貼撐場 好好做事 勝過大內宣

接近年底，因應選舉，各部會盤點政績，其中以農業部最為熱情積極，這一個月以來，狂開「我們做到了」系列政績大內宣記者會。截圖自農業部臉書 總統大選將至，農業部輔選賣力，長達一個多月，除了頻頻開大內宣的政績記者會以外，原本應該嚴守行政中立的行政機關，在多次的記者會、頒獎典禮中，也有執政黨立委穿梭、致詞的身影，司馬昭之心，在選戰倒數時間，格外引人矚目。

過去幾年來，農業部異常「辛苦」，除了原本的農業政策以外，還要應付許多「黨」派來的人、交辦的事項，包括奇怪的產銷調節計畫，收購、或者是災損，讓一線人員疲於奔命，推出的政策大多也是以補貼撐起政績，幾乎把補貼拿掉就歸零。

以農業部最愛談的「三保一金」（農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險及農民退休儲金）為例，農業保險主要投保者為強制性保險，自願投保率僅百分之六點一七，比過往年度覆蓋率更下降；開辦廿七品項、四十三張保單，其中十四張保單、逾三分之一保單保險覆蓋率低於百分之一。

鼓勵農民保險，甚至保費都由農業部或地方政府補貼，農民為何不來保？主要原因出在政府大開災損，付錢的保險不一定會理賠，但有民代叫官員去勘災、有吵鬧的災損一定有賠，政策兩相違背，父子騎驢，農業部進退失據。

再談水利會收歸國有後，在談水權時失去底氣，部分地區連續多年大面積休耕，雖然有氣候變遷因素，乾旱也確實發生，但何嘗不是協調水權時，用水優先轉移工業，將農業排除在外所致。

農地農用在這次選戰成為焦點，但台灣的農地，這幾年早已用各種方式、名目，變成設施容許，有水塘，有農舍，還有鋪天蓋地「假農業之名，行種電之實」的光電板，蠶食鯨吞下，優良農地拿去做光電，影響著周邊的生態環境以及實際的農業經營，失去了農地，我國農業還剩什麼？

根據中華經濟研究院二○二二年的統計，我國農業僅占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之一點三九，在總體經濟上看來微乎其微。但農業部升格後卻成了一個超級大部會，一年預算超過一六○○億元，期待能夠由農業專業幕僚回歸正向發展，導向正軌，能夠好好做事，比做些表面宣傳更重要。