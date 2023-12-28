農業部秀政績1個多月20場 藍批太誇張

農業部近期頻頻舉行相關政績記者會，密度之高堪稱各部會之冠，從十一月下旬至今，短短一個多月，大大小小記者會就超過廿場，有時甚至一天兩場，挨批趕年底前消化預算，甚至是濫花納稅錢為助選而來，而且「大內宣」成效卻讓人存疑。

根據農業部統計，今年「媒體政策及業務宣導」預算就快一點五億元，明年又編了快一點七億。國民黨立法院黨團總召曾銘宗直言，農業部宣傳費用幾乎是各部會之首，連基金、預算也是各部會排名數一數二，每年編列這麼多的宣傳預算，太誇張。

農業部強調，只是盤點這幾年所做的政策讓外界知道，也趁機進行檢討，若有沒做好的地方就改進，與消耗預算和選舉無關。

農業部十一月下旬起，轄下各單位輪番舉行政績宣傳，包括農金署「建構四大農民福利體系」、「二○二三糧好生活科研成果」、漁業署「韌性漁業永續經營」、農水署「擴大灌溉服務」、防檢署「非洲豬瘟防疫」、「羊痘除疫」、農糧署「綠色環境給付政策績效發布」等，被列為「我們做到了」政策宣傳系列。

農業部代理部長陳駿季日前受訪時更提及，農業部八月一日成立以後，開始盤點這幾年做的事情、推行的政策，發現做到了很多過去沒做到的事，也藉此機會定期盤點政策，如果還有可以再改正的地方，也會檢討調整。

若加上農業部各試驗改良場所新品種、新技術研發的例行記者會，政策推行成果發表；還有年底各種獎項頒發，短短一個多月，林林總總記者會超過廿場，甚至農業部旗下單位辦活動、記者會還會「網內互打」，時間相衝。

農業部宣傳費不僅過去曾引發「一四五○」網軍爭議，近年「媒體政策及業務宣導」預算也都是各部會榜首，今年編列約一點五億元，遭立委刪除百分之廿五，過去還有三八○○萬元宣傳費用，遭審計部拒絕核銷，明年又編了快一點七億元。

曾銘宗表示，當年農委會在「一○九年度防檢政策整合行銷案」總金額達六四五八萬元，還有三八○○萬的帳掛在審計部，至今尚未核銷，若變成呆帳，部會預算編列與執行都會有壓力；如今農業部又每年編列這麼多的宣傳預算，劣跡歷歷在目，除予譴責，政黨輪替後，一定強力查緝，如有不法，一定追究刑事責任。