割頸案引發管教權議論 恐激發家長送孩子讀私校

新北市國三生被彈簧刀刺死案引發全國關注，由於死者剩不到7個月就要畢業，校方表示，有規畫要發給學生畢業證書，由家屬代領，若家屬同意，就會按法令補足程序，家屬尚未說明意願。

至於行凶的同學在少年法庭調查期間，將先進入少年觀護所。如果凶嫌獲判處有期徒刑五年以上確定，會移至高雄市矯正署明陽中學收容。明陽是綜合性高中職，不過，因要看管「犯重刑」收容人，管教比誠正、敦品、勵志三所矯正學校嚴厲。

誠正、敦品、勵志三所中學屬感化教育學校，收容攜帶器械、吸毒、預備犯罪但法律不處罰的對象，換言之，是收容未背負刑責少年。依少年事件處理法，像新北殺同窗的「重刑少年」，其適性教化工作，矯正機關須直接聽命少年法院的指導。

新北遇害國中生的學校氣氛低迷，學校設置追思小站，讓學生摺紙鶴及書寫追思卡片表達心意。

這起命案引發教師管教權議論，新北市家長聯盟理事長蘇祐晟指出，這次事件後，恐怕會有愈來愈多家長選擇把孩子送到私校，因為私校管得嚴、父母省得操心；反觀公立學校老師連管教學生的權力都沒有，他批評「這是很錯誤的教育政策」，非常不應該。

蘇祐晟批評，現在的教育部過度民主和強調學生人權，非常不負責任，連蔡英文總統都官話連連，正常的家長都會希望學校能管教學生，法令應該要給學校部分彈性空間和權力，讓校方在某些狀況下，自主判斷要不要檢查學生是否帶傷人的違禁品。

蘇祐晟指出，私校看顧學生的時間長，上班族的家長認為這樣反而可以安心下班，等孩子回家吃飯，或送便當到校，而且把公立學費加上補習班費用，其實跟私校學費差不多，教育政策不改，未來家長把孩子送往私校恐是趨勢。