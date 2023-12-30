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被害學生招魂隔天…8男校門對面叫囂 警趕往驅離

聯合報／ 記者張曼蘋江婉儀王長鼎／新北報導
新北國中生在校園被殺案震驚社會，案發後傳出有多名男子到學校對面的早餐店，向往來學生叫囂，警方除趕往驅離，也一度派警力駐守校園門口。記者許正宏／攝影
新北國中生在校園被殺案震驚社會，案發後傳出有多名男子到學校對面的早餐店，向往來學生叫囂，警方除趕往驅離，也一度派警力駐守校園門口。記者許正宏／攝影

新北國三生遭割頸案引發國人悲憤，竟傳出被害人招魂的隔天清晨八名男子到學校對面的早餐店，向往來學生們叫囂，警方趕往驅離。校內學生懷疑八人與涉案少女熟識，因懷疑被害人同學創帳號攻擊少女，欲找對方談判，還好一通關鍵電話提早通報警方約制，避免威脅傷害情事發生。

這群企圖滋事的分子迄今仍讓學校師生神經緊繃，新北市警局表示，已掌握幕後不良聚合，查察是否涉及其他犯罪行為，另已增派警力針對上下學與午休時段，至校園周邊巡守，確保學生在校內外安全。

新北某校園廿五日喋血殺人案引發社會譁然，警方在廿八日凌晨接獲一通示警電話，「可能還會有另一位同學遭威脅」，起因是捲入命案的少女被肉搜掀網路論戰，有被害人的同學在IG推文，希望社會多關注此案。警方通報轄區注意。

隨後清晨六時許就有民眾報案，該校正門的早餐店疑似小混混聚集叫囂。警方趕抵現場，包括三名少年在內的八名年輕人共乘兩部賓士車，經查部分人有詐欺、毒品、妨害自由等紀錄，但未發現違禁品，只能登記資料後勸離。

此一事件爆發後，學生家長憂心校園暴力與幫派滲入校園，新北市警局採取前中後三階段防制措施，前段是透過與學校老師及輔導人員密切聯繫，持續針對校園周邊、宮廟、陣頭及幫派經常活動處所加強巡邏臨檢，發掘潛在涉入幫派少年。

中段是與市府社政及教育單位加強輔導關懷，對有接觸幫派成員或涉及參與聚眾鬥毆的少年，立即指派專人關懷訪視，並按有無學籍身分通知學校或少年輔導委員會實施輔導。

後段則嚴密監控不法幫派活動，針對幫派分子利用青少年犯罪案件報請檢察官指揮，朝治平案件偵辦，將教唆、指揮青少年犯罪幕後幫派強力檢肅，將幫派營生處所及據點剷除。

國中生 割喉案 幫派 校園 鬥毆 陣頭

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