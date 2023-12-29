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社群傳涉案少年個資 法院促下架

聯合報／ 記者蔣永佑王宏舜王長鼎房荷庭林琮恩／連線報導
新北國中生割頸案少年遭肉搜，衛福部保護司指出，將請相關單位進行調查，若評估違反「兒少權法」，將要求平台下架；案件已交由司法處理，各界誤出言撻伐、詆毀。
新北國中生割頸案少年遭肉搜，衛福部保護司指出，將請相關單位進行調查，若評估違反「兒少權法」，將要求平台下架；案件已交由司法處理，各界誤出言撻伐、詆毀。

新北市國中生割頸命案，Dcard、PTT等知名網路社群出現涉案少年照片及個人資料，新北地方法院昨表示，要求社群下架，呼籲主管機關處理，請民眾不要轉傳，以免觸犯少年事件處理法。有網友批評「政府只會叫民眾閉嘴」，也有法界人士指出恐有侵害言論自由疑慮。

新北地院表示，依少事法規定，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式，揭示少年保護事件或刑事案件的記事或照片；少年法庭對於家屬哀痛和國人不捨、憤慨感同身受，但網路社群出現不明人士肉搜並登載涉案少年相關記事、照片等資料，已違反少事法規定，請民眾勿再轉傳以免觸法。

衛福部也指出，將請相關單位調查，若違「兒少權法」，將要求平台下架。

此案件也讓少年犯罪再次受到討論。台灣廢除死刑推動聯盟昨發聲明表示，以暴制暴無法讓社會更安全，網路公審無助釐清案件，謾罵攻擊無法撫慰傷痛，希望社會持續關注並給予案發學校更多協助。

廢死聯盟認為，少年事件處理法目的是為保障少年健全成長，調整其成長環境矯治其性格，重刑化無法避免未來悲劇發生，呼籲回歸少事法立法意旨，非僅落入懲罰與應報的思維。

國中生 割喉案

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