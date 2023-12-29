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新聞眼／政治操作優先 總統的承諾好諷刺

聯合報／ 記者李承穎
二○一六年小燈泡事件發生後，剛當選總統的蔡英文到現場哀悼，並寫一張卡片：「小燈泡，阿姨不會讓你白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會用盡全力來把他們都補起來。」 聯合報資料照片 記者胡經周／攝影
二○一六年小燈泡事件發生後，剛當選總統的蔡英文到現場哀悼，並寫一張卡片：「小燈泡，阿姨不會讓你白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會用盡全力來把他們都補起來。」 聯合報資料照片 記者胡經周／攝影

新北校園喋血，奪走無辜男學生性命，各界憂心校園安全問題，民進黨卻「膝反射」政治操作，第一時間推給侯友宜執政的新北市府，蔡英文總統當初給「小燈泡」全力補社會安全網的承諾，儼然被拋到九霄雲外，走過民進黨完全執政近八年，小燈泡的母親、時代力量立委王婉諭感嘆「這張網子仍有許多漏洞」，也成為大多家長無言嘆息。

二○一六年三月爆發小燈泡案，甫當選總統的蔡英文到場獻上鮮花及布偶，親筆寫了卡片，第一句就是「阿姨不會讓你白白犧牲」，坦言社會安全網有很多破洞，她會用盡全力，把這些洞補起來，如今蔡英文將卸任，社會安全網仍破洞連連，文情並茂的卡片如今讀來格外諷刺。

新北割頸案，衍生學校面對校園霸凌的困境，還有少輔院學生重返校園的中介處遇，甚至教師直指，教育部去年二月修正的「教師輔導與管教學生辦法注意事項」，讓老師搜查學生私人物品時須全程錄影，導致第一線教師不敢任意搜查學生，自廢武功，難以防患未然。

教育界第一時間攤開社會安全網種種破洞，但民進黨政府不思補網，民進黨總統候選人賴清德陣營率先選擇政治操作，砲轟新北市府和國民黨總統候選人侯友宜對命危學生毫無回應，操作跟新北餵藥案一致，不追求真相，先推給侯友宜，即便消費無辜學生也不足惜。

受害男學生搶救不治當天，聲稱要盡全力補破網的蔡英文卻視而不見，在臉書繼續宣傳賴清德政見、照跑輔選行程，選戰至上作法，顯得麻木不仁，也難怪網友會自發群起灌爆蔡臉書。

輿論狂燒後，行政院長陳建仁說要邀集六都開會，教育部長潘文忠也研議要加置校安人員等，賴清德還親上火線再提社會安全網二點○，但這張網織了八年仍未織好，當年給小燈泡的承諾全數落空，純屬為選情止血的亡羊補牢。

王婉諭昨說，台灣社會不能繼續在一次又一次的悲劇中，才嘗試展開改變的步伐，「這條路真的走得太慢了、太痛苦了」。來自受害家長的沉重呼籲，卻是對民進黨政府最卑微請求。

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