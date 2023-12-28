國中生遭割喉亡 新北市：29日召開校安專家會議

新北市校園喋血案受關注，新北市教育局今天表示，29日將召開校園安全專家會議，對於現行相關規定進行檢討，屬於地方政府的會立即執行，需修改法令會立即反映中央盼盡速修法。

新北市某國三學生遭割喉，送醫後不治。其中一名女學生被認為是教唆者。她否認教唆，並在社群網路回擊肉搜，引起各界討論。

教育局今天表示，遭少年法庭責付的女學生目前請假中，已指派專責社工師及心理師每天到其家裡專案輔導與關懷。

這所學校秘書接受中央社記者電訪指出，事故班級除第一天學生情緒波動較大，目前學習逐漸恢復正常，校方陸續實施團體輔導，今天沒有特殊異樣。

校方表示，會針對個案列管並追蹤輔導，會召開女學生返校入班安置會議，包含輔導策略、入班等配套措施，確保師生身心安全穩定。教育局督學、心理師及社工師也會駐校，提供諮詢及人力支援。若有緊急狀況，立即通報警察局處理。

新北市府晚間發布新聞指出，獲知事發消息後，教育局與相關局處全力處置，新北市副市長劉和然依照新北市長侯友宜指示，趕到醫院探視慰問家屬及瞭解需求。

事發後，新北市府表示，通令各級學校積極強化校園安全，確保每名學生學習安全與心理健康。為防範學生攜帶校園違禁品，教師若發現違禁物品，會盡速通知學校並保管，通知家長領回或立即通知警察機關處理，以確保校園師生安全。

新北市府指出，為強化校園安全，29日將召開專家學者會議，對於現行相關規定進行檢討，若屬於地方政府可以立即調整的部分，會立即執行；對於需要修改法令的部分，也會立即反映中央盼盡速修法。