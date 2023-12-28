快訊

從校園割頸案看教育界「學生至上」 台師大退休教授曝事實：老師變教書匠

東京、大阪被陸客塞爆…日本還剩哪裡能去？他曝1攻略掀熱議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中生遭割喉亡 新北市：29日召開校安專家會議

中央社／ 新北28日電
新北市府晚間發布新聞指出，獲知事發消息後，教育局與相關局處全力處置，新北市副市長劉和然依照新北市長侯友宜指示，趕到醫院探視慰問家屬及瞭解需求。圖／聯合新聞網資料照
新北市府晚間發布新聞指出，獲知事發消息後，教育局與相關局處全力處置，新北市副市長劉和然依照新北市長侯友宜指示，趕到醫院探視慰問家屬及瞭解需求。圖／聯合新聞網資料照

新北市校園喋血案受關注，新北市教育局今天表示，29日將召開校園安全專家會議，對於現行相關規定進行檢討，屬於地方政府的會立即執行，需修改法令會立即反映中央盼盡速修法。

新北市某國三學生遭割喉，送醫後不治。其中一名女學生被認為是教唆者。她否認教唆，並在社群網路回擊肉搜，引起各界討論。

教育局今天表示，遭少年法庭責付的女學生目前請假中，已指派專責社工師及心理師每天到其家裡專案輔導與關懷。

這所學校秘書接受中央社記者電訪指出，事故班級除第一天學生情緒波動較大，目前學習逐漸恢復正常，校方陸續實施團體輔導，今天沒有特殊異樣。

校方表示，會針對個案列管並追蹤輔導，會召開女學生返校入班安置會議，包含輔導策略、入班等配套措施，確保師生身心安全穩定。教育局督學、心理師及社工師也會駐校，提供諮詢及人力支援。若有緊急狀況，立即通報警察局處理。

新北市府晚間發布新聞指出，獲知事發消息後，教育局與相關局處全力處置，新北市副市長劉和然依照新北市長侯友宜指示，趕到醫院探視慰問家屬及瞭解需求。

事發後，新北市府表示，通令各級學校積極強化校園安全，確保每名學生學習安全與心理健康。為防範學生攜帶校園違禁品，教師若發現違禁物品，會盡速通知學校並保管，通知家長領回或立即通知警察機關處理，以確保校園師生安全。

新北市府指出，為強化校園安全，29日將召開專家學者會議，對於現行相關規定進行檢討，若屬於地方政府可以立即調整的部分，會立即執行；對於需要修改法令的部分，也會立即反映中央盼盡速修法。

國中生 割喉案

延伸閱讀

隋棠悼遭割喉學生 轉貼「殘忍現況」引共鳴：法律應該保護好人

台南教團選出代表字「變」 教育局：不變的是對孩子愛與關懷

日本八王子市國中生高雄入班體驗 畫傷妝逛古厝喝珍奶

校園割喉案 潘文忠：和縣市教育局談是否加置校安人員

相關新聞

國三生校園割喉案 廢死聯盟：以暴不能止暴

新北市某國中三年級學生本月25日在學校遭割喉身亡，引發舉國關注，台灣廢除死刑推動聯盟今指出，以暴制暴無法讓社會更安全，網...

國中生遭割喉亡 新北市：29日召開校安專家會議

新北市校園喋血案受關注，新北市教育局今天表示，29日將召開校園安全專家會議，對於現行相關規定進行檢討，屬於地方政府的會立...

新北國中生割頸案 翁曉玲：壓縮教師對學生管教使然

針對新北市國中生校園割頸命案，國民黨不分區立委候選人翁曉玲今日指出教育部頒布的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」...

新北割喉案少年曾受家暴 專家：研究曝恐增施暴傾向

新北市日前發生國中生割喉案件，受害少年昨天去世。涉案少年則被爆出才剛從觀護所離開，各界質疑「社會安全網」已經出現漏洞。經...

國三生遭割頸慘死 蔡總統終於發聲了

新北校園發生學生以彈簧刀割傷同學，該學生不治死亡。蔡英文總統今天在臉書表示，新北市近期發生的校園安全事件，相信社會都同感...

國3生割喉案民眾花束送靈堂 家屬盼別被打擾讓孩安息

新北市一名國三男學生25日遭學生持彈簧刀割頸刺胸身亡，事發後至今引發高度關注，近日也陸續有多位民眾送花到校門口致意，學校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。