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國三生割頸案憶往事 他謝謝數學老師教「不冷漠又安全的正義技巧」

聯合新聞網／ 綜合報導
國內發生國三生在校園遇害不治事件，舉國關注。記者侯永全／攝影
國內發生國三生在校園遇害不治事件，舉國關注。記者侯永全／攝影

國三生割頸案引起各界關注，一名網友也想起他在就讀國中時期同樣發生了可怕的事情，有別班奇怪的人跑到自己的班上找麻煩，而且次數還不只一次，好在老師教了他們化險為夷的方法，大家把鬧事的學生團團包圍住，讓對方只講了幾句就走掉了。

該名網友在臉書社團匿名公社針對國三生割頸案有感發文，他表示，想要感謝國中時的數學老師。老師的方法是，當別班有奇怪的同學來找麻煩時，「全班同學都應該站出來圍住現場。」

他說，國中時期的確發生了數次這種狀況，當班上4、50位同學沉默地圍著別班的同學時，對方大多說兩句話就摸摸鼻子走掉了。

原po也表示，青少年難免衝動，「謝謝聰明的老師教我們不冷漠又安全的正義技巧。」

貼文底下網友們也留言稱讚「好有智慧的老師」、「很好的方法」、「團結總比冷漠好」、「老師應該是經驗豐富」、「那是因為一大堆裝作沒有看到的老師裡，只有一個老師是有智慧的。」

不過也有人質疑現在時空背景不同，班級人數變少、老師尊嚴不再，「89橫行的年代，現在學生你喊看看，看會動的有幾個？」還有人擔心認為，「如果遇到的是瘋子，今天可能受傷的不只一個了…」、「現在的孩子是越多人觀賞越興奮還要po上網」。

國中生 割喉案

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