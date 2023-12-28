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遭割頸國三生裝葉克膜救不回！ 醫曝原因：嘗試召喚奇蹟的做法
國三生遭割頸亡震驚全台，醫師杜承哲認為，國中生最終沒有因為手術和葉克膜挽回生命，不代表葉克膜不好、手術不好。通常這種大失血難以挽回，還是因為失血太急、太多。
杜承哲在臉書指出，急性出血的時候，腦部和心臟缺氧，其中心臟缺氧停止之後，有機會靠葉克膜和大量輸血暫時給予身體末端器官供氧，心跳可能會因此回復。
「但葉克膜並不是設計來對抗大出血的武器，大出血本身也不適合葉克膜的使用。」他解釋，該名國中生會使用到，恐怕是真的出血太多，心跳停止，是醫療團隊嘗試召喚奇蹟的做法。
但如果心跳無法一直維持下去，就代表來到了現代醫療的極限，並不能說葉克膜就是不好，葉克膜本身並沒有好壞，而醫療團隊也已經盡力了。
杜承哲說，過去也曾遇過這樣年輕的案例，醫療團隊欲奮力一搏，但也造成心血管外科很大的困擾，因為可能誤導家屬和民眾以為「用葉克膜可以對抗急性出血休克」，最後，杜承哲也說，真的不希望再看到這樣的事情發生，很令人難過。
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