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國中割頸案 女星曾任老師痛批：說一口好聽的自由糖衣「犧牲品格教育」

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市發生校園割頸案震驚全台。曾經在學校擔任過老師的女星白馨儒表示，台灣的教育太過重視自我意識，讓有些學生完全不知道禮義廉恥！示意圖，圖片來源：Ingimage
新北市發生校園割頸案震驚全台。曾經在學校擔任過老師的女星白馨儒表示，台灣的教育太過重視自我意識，讓有些學生完全不知道禮義廉恥！示意圖，圖片來源：Ingimage

新北市一名楊姓國三生因與別班的女學生有口角，女方找同班的郭姓「乾哥」討公道，楊遭割喉經搶救後仍傷重不治。曾經在學校擔任過老師的女星白馨儒昨(27)日在臉書道出對此事的感受，認為台灣的教育太過重視自我意識，讓有些學生完全不知道禮義廉恥！她希望能嚴懲這一對渉嫌殺人及教唆的男女生，不然何以對死者伸張正義。

白馨儒說，從前擔任北北基各校的代課老師時，接觸到各年級的學生，發現孩子的品格教育「出了大問題」，但師長卻沒辦法更正孩子的行為，「就算學生罵髒話，我們也只能口頭勸導！若再犯也只是罰站5分鐘！罰站的當下學生還是會繼續…完全不知道禮義廉恥！」。

白馨儒更舉其他老師遇過家長要求不要管小孩的案例，讓她深感台灣教育太強調自我意識和自我權利，「說的一口好聽的自由糖衣！」，她並批評政府從來不是真正為教育，只是要教育的數據和成績，卻犧牲了更重要的品格教育。但太過重視學生權益下，「不能打、不能罵、不能教、不能講，成績分數還要滿意！動不動就家長去學校找老師盤問，恐龍家長一堆」。

對於加害人，由於是未成年，白馨儒也說：「不會判死就算了，是不是連前科都不會留下」？讓她覺得這樣的後續效應很恐怖，認為若是讓殺人的學生和教唆犯罪的那位女學生繼續留在校園，一定會更加肆無忌憚，讓校園籠罩這層陰影不知該多久。

國中生 割喉案

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