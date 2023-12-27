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國三生之死！網悲慟絕非個案 而是社會縮影...促政府通盤檢討結構性問題

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
國三生走了少年殺人網熱議，結構性問題政府應通盤檢討。記者游明煌／攝影
國三生走了少年殺人網熱議，結構性問題政府應通盤檢討。記者游明煌／攝影

新北市國三生只因與隔壁班的女學生有口角，女方竟找「乾哥」討公道，導致喋血命案。「少年殺人」在新北、基隆等臉書社群、網路引發熱議，不少網友說，「未成年無敵，上個課就好，讓案件一再發生。」也有網友痛陳，「這絕不是單一事件，而是結構性問題，政府應該通盤檢討、有效防範」。

警方調查，涉入這起校園喋血案的男女國中生，原就讀另一所國中，常在宮廟鬼混，認識不少天道盟太陽會、華山幫分子，不時以幫眾名義惹事生非；今年2月兩人夥同另5名學生，丟雞蛋霸凌原國中一名女學生，還拍下被害女生頻磕頭認錯的影片，上傳網路社群，引發熱議，事後兩人轉學至現在的學校就讀。

今天傳出國三生走了的消息傳出後，少年殺人的問題也在各社群、PTT發酵，引發網友、家長、民眾熱議。

有網友在「我是XX人，我愛XX區」社群中留言，心疼這位無辜的孩子無心的一句話，就要這麼大的代價，這樣以後誰敢多話？真的對那位多話的女孩和動手的孩子，很無言憤怒，希望身為家長多用點心陪伴孩子們，很多孩子不懂父母心，但家長們的態度也很重要。

「這絕不會是單一事件，而是結構性的問題，政府是否應該通盤檢討並有效的防範才是。」另有網友指出，這不單只是學校的問題，而是這凶手在少觀所內並沒有得到有效的糾正及改變，再者，該凶手的家庭狀況如何？是不是問題家庭？為什麼會教出這樣的小孩？在此之前社會局是否有接到通報或介入？

還有網友在基隆社群說，這絕對不是個案，只是社會的縮影，司法改革再不重視，就等著一再發生。

國中生走了，在PTT也引發熱議，有鄉民說，「未成年有未成年的玩法，教唆殺人罪會判嗎？ 」、「未成年無敵，上個課就好，讓案件一而再，再而三發生。」、「未成年有悔意可教化，就一切無敵。」不過，也有鄉民認為，搞不好乾妹妹只是叫他去打他，結果乾哥去殺人。

網友還提到司法改革，司改永遠不會成功，就是沒看到問題。還有人說，整起事件發展覺得不公平，教唆是整起死亡案件主因。

國中生 割喉案 殺人

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