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工總：盼政府正視兩岸經貿

聯合報／ 記者呂俊儀林海／台北報導

中國大陸中止第二批ECFA關稅減讓產品，產業界無奈發聲。工總昨盼政府能正視兩岸經貿關係正常化重要性，與陸方在既有合法架構下，如ECFA或WTO機制展開諮商。

工總指出，如果陸方持續取消台灣產品既有關稅優惠，甚至全面中止ECFA，對台灣從業人口眾多的傳產業衝擊很大，可能受影響產業包括石化、塑膠原料及製品、紡織、染塗料、機械、鋼鐵、玻璃及汽車零組件。

工總分析，已全球布局的企業，極可能縮減國內產能，增加海外生產來因應，勢必衝擊國內就業。規模不大的中小企業廠商，也只能透過加速海外投資布局因應甚至關廠，結果同樣影響國內就業。

台塑化董事長陳寶郎說，大陸石化產品進口關稅從零升到六％，原本東協加三（中日韓）免稅，台灣競爭力當然受影響。他指出，台塑化早已往東南亞分散市場。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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