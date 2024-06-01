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經部：助業者轉型分散市場

聯合報／ 記者林海馬瑞璿／台北報導

有關中國大陸片面宣告中止ECFA一百三十四項產品早收優惠關稅，經濟部表示，自去年四月中方對我啟動貿易壁壘調查以來，政府對於中方作為已有掌握並預為準備，包括與石化、紡織及機械等相關業者密切溝通座談，並盤點備妥相關升級轉型、分散市場等具體作法。

此次中方取消的早收優惠項目，經濟部表示，去年該等產品輸中金額約九十八億美元，占我對全球出口比重百分之二。近年中國石化大擴產，我ECFA早收石化產品對中出口占對全球出口比重漸下降，二○二三年降至百分之三點六，評估目前對我國衝擊在可控制範圍。

經濟部強調，已備妥政策工具協助產業升級與分散市場，將輔導業者發展差異化及高值化產品、協助分散市場、精進低碳化及數位化製程三大策略來進行。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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