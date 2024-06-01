劉大年：陸報復還有第三波

大陸宣布台灣地區的一三四個稅目進口產品中止適用ECFA稅率，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，帳面上貿易值影響雖不顯著，但兩岸僵局若不解決，大陸接下來的報復會像擠牙膏一樣持續，一波接著一波。

陸委會前副主委、海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）會長高孔廉認為，陸方去年四月啟動對台貿易壁壘調查，今年一月也曾預告，研擬擴大中止ECFA早收清單關稅減讓，但我方一直沒有回應，以致昨天公布第二批名單。在此之下，陸方將可能繼續循此模式，一項一項處理，如果兩岸關係再不改善，剩下將近四分之三的ECFA早收清單項目，都會有被中止關稅減讓的可能。

劉大年說，ECFA關稅項目占出口大陸不高，帳面上貿易值影響不顯著，但ECFA是兩岸最具指標性協定，持續後退不利兩岸關係，且主要影響是中小企業，政府要多關注。

劉大年表示，去年底大陸先中止ECFA項下丙烯等十二個稅目產品關稅，今年元月總統大選前也說不排除再擴大報復措施，昨天宣布終止一三四項稅目關稅減讓，產品涵蓋石化、紡織、汽車零組件、機械工具機等，範圍果然比上次十二項更大。更重要的是，大陸還標記清單是第二批，顯然後續還有第三批，會像擠牙膏一樣持續。

劉大年認為，目前雙方沒有交集，因為我方強調政治歸政治、經濟歸經濟，應該回到國際貿易規範，但中國大陸認為政治與經濟是一體，現在根本不可能與台灣諮商，雙方此時要找出交集非常困難。

劉大年說，所有ECFA五三九項早收清單出口值是一百五十億美元，占我方出口大陸百分之十，若是占台灣總出口金額更只有百分之三、百分之四，這次一三四項數額貿易值占比更低，而且並非禁止出口大陸，只是沒有零關稅減讓，經濟效益影響不顯著，但ECFA畢竟是兩岸最具象徵性、指標性協定，一直往後退，對兩岸關係不好。