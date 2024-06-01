學者：陸欲凸顯我貿易壁壘

大陸對台灣一百卅四個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。上海東亞研究所副所長包承柯指出，這次採取施壓措施，目的很清楚，就是提醒民進黨當局要調整自己的兩岸政策。

包承柯表示，在賴清德五二○講話之後，兩岸大環境氣氛非常緊張，「這次公布的措施是預期中之事，未來會不斷推出後續制裁措施，但ECFA是不至於會全面終止，因為還有許多台灣民間產業希望和大陸交流，大陸會區別對待。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅則表示，此舉能讓台灣民眾體認識到，以民進黨為代表的「台獨」分裂勢力執政台灣，的確會危及台灣的安全與經濟。唐永紅今年一月曾分析，賴清德政府執政後，在沒有「九二共識」政治基礎的情形下，ECFA中的關稅減讓安排與惠台讓利應該會全面中止，「讓台灣民眾體認到民進黨執政對沒有任何好處，只有切實壞處。」

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，大陸方面主要還是以融合發展為主軸，經貿合作還是主要的基調，這些做法，主要是體現大陸對於五二○演說的不滿。但他也憂心，由於今年是加拿大擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，將於今年九月召開執委會，討論新會員申請案，若台灣無法成立工作小組，無法往加入CPTPP邁進關鍵性一步。「大陸用這種方式，向國際顯示台灣存在著貿易壁壘問題，連WTO的基本規範都並沒有完全符合。」