藍委：陸不滿賴清德台獨告白 柯文哲：預期的灰犀牛

陸方宣布中止一三四項產品適用ECFA協定稅率，即中止關稅減讓。消息一出，在野齊聲批評。

民眾黨主席柯文哲表示，這是預期中的灰犀牛。國民黨立委賴士葆說，這是大陸不滿賴清德的台獨告白。

柯文哲表示，依照目前兩岸的狀態，ECFA停掉是預期中的事，台灣政府要準備；他非常反對中國片面停止ECFA，也不跟台灣商量，反對中國單方面停止的做法。

賴士葆表示，大陸行徑是不滿賴清德就職「台獨告白」演講，反制系列動作之一，賴清德應設法降低對台灣經濟傷害。ECFA是兩岸特殊的自由貿易協定，是大陸對台灣的單向讓利，是馬政府時代所簽訂，也是兩岸關係好的產物，看起來回不去了，一定會影響相關傳統產業的獲利與就業，賴政府不能不重視。

國民黨立委楊瓊瓔表示，不僅是清單上相關產業，對有出口商品到對岸的廠商，都可能因關稅成本等有影響，更重要的是，對岸更改ECFA等雙邊協議內容，每次產業界都措手不及，訊息也很少，政府不能推卸責任，對於相關內容、影響範圍、企業如何因應等，都應輔導說明，而不是裝作沒看到。

國民黨立委徐巧芯表示，大陸對於ECFA的停止不是一次性停止，而是漸進式停止，會造成透過早收清單長期累積生意廠商的恐慌，希望賴政府用交流方式、和平方式，彼此好好互動，不然產業只會更加不均衡。

桃園市長張善政表示，五二Ｏ總統就職後，先有環台軍演，當時他已說過，希望賴清德總統在就職文告表態外，能有實際動作，表現希望與對岸緩和關係；大陸取消部分商品關稅減讓是另一個例子，期盼政府能讓對岸感受到，「我們希望兩岸關係和緩、朝和平的方向走」。