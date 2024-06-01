官員：中共對台灣複合性施壓 我需強化三大韌性

五二○賴清德總統就任後，中國大陸對台多管齊下「出手」，從日前的圍台軍演，到昨天宣布取消ECFA協議中一三四項關稅減讓，對台灣施加壓力。據了解，我國安與兩岸部門事前掌握陸方將使出包括軍事、外交、經濟乃至社會滲透分化等的對台「複合性施壓」劇本；我方的因應之道，一方面要強化軍事、外交與經濟韌性，另方面仍希望陸方看到賴總統釋出的善意。

國安與兩岸知情官員指出，陸方在賴總統五二○就職後，對台祭出複合性施壓，也可稱作「組合拳」，在軍事上啟動圍台軍演、外交上阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA）、經濟脅迫方面如中止ECFA部分品項關稅減讓，社會滲透分化方面則例如要求演藝、藝文人員表態。

知情官員表示，大陸陸續對台祭出各種層面的施壓，不是一兩天的決策，而是鋪陳許久。除了因為賴總統的就職演說可視為近因，大陸目前內外交迫，在國際上遭到圍堵、經濟發展又面臨困境，則是遠因，陸方希望透過對外部施壓，轉移焦點。

陸方宣布中止ECFA協議中一三四項關稅減讓，大陸國台辦稱是因「賴清德當局」頑固堅持台獨立場。我方官員說，如何評估賴總統的兩岸談話與立場，其實都只在大陸的一念之間。賴總統就職談話中釋出善意，例如強調將不卑不亢維持兩岸現狀、希望台海和平、互利互惠、共存共榮、以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，甚至具體釋出觀光旅遊、以及陸生來台就學善意，「大陸方面不能選擇視而不見。」

針對陸方對台攻勢，我官員表示，一方面台灣要繼續強化軍事、外交以及經濟韌性，「有實力才能追求和平」；但另方面，我方始終希望在對等尊嚴下，恢復兩岸良性互動，但善意不能只是單方面，也需要對岸的努力與創造條件。