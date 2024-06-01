新聞眼／陸經貿切香腸 阻礙我全球發展

從禁止我農漁產品輸陸，到逐步中止我輸陸產品的ECFA關稅減讓項目，大陸正以切香腸式的經貿手段，慢慢切割與台灣之間的關係，這不僅打擊在台生產出口大陸的台企，更以「窮台論」來壓縮台灣的經濟發展，而且一旦台灣和大陸的經貿臍帶被完全切斷，台灣在全球經貿市場的發展將遭受更大挑戰。

兩岸關係不佳，大陸兩年多年對台灣的食品、農漁產品以檢驗檢疫不合規定禁止輸陸，接著宣布涉及二四五五項的對台貿易壁壘調查，去年底進一步對ECFA開刀，針對台灣石化領域十二個稅目產品取消ECFA關稅減讓，以及在今年初挑在總統大選前幾天，預告將針對農漁、機械、汽車零配件、紡織產品取消ECFA關稅。

一切幾乎都是在明示，民進黨若是繼續執政、未讓兩岸關係回穩，大陸也未必要對台灣讓利。只不過，時隔四個多月，大陸昨天才宣布中止ECFA關稅減讓項目擴大到一百卅四項，範圍愈來愈廣、力度愈來愈大。這中間最重要的一項事件，就是賴清德總統發表兩岸「互不隸屬」就職演說。 陸對台經濟施壓大事紀 製表／大陸中心 圖／聯合報提供

大陸財政部宣布上述舉措後，國台辦立即發布新聞直言，「賴清德當局」頑固堅持台獨立場，讓大陸不得不中止更多減讓項目。

這恐怕是大陸首度明確公告因政治問題對台實施經濟制裁。國台辦的表述中有一句話：「搞台獨就沒有和平，就沒有發展，只會讓台灣企業、民眾利益受損」。其中，「搞台獨就沒有發展」，頭一次成了彼此互斥的對立條件。

這話可解讀為：當兩岸沒和平，台灣自然就沒發展；但也可理解成：大陸認為台灣既已完全悖離一中立場，全心走向台獨，只好遏制台灣經濟發展，作為反制台獨的工具。後一種解讀值得台灣警惕，如果這是大陸今後對賴政府的對台新政策，即代表大陸有意開始具體實踐曾經喧騰一時的「窮台論」。

根據國台辦昨天發布的新聞稿，大陸一如既往歡迎和支持台胞台企來大陸投資發展，為台胞台企提供更多同等待遇。這是一套「內外有別」的措施，在台企業將逐步失去ECFA的關稅減讓，若無法升級最終可能遷移或關廠，失去競爭優勢。

另一方面，隨著中國大陸影響力日增，台灣要與世界各國簽訂自由貿易協定、加入國際組織，各國都會衡量兩岸關係，一旦台灣失去與大陸之間穩定的經貿聯繫，各國和台灣的合作也會思考再三。