總統府籲WTO架構下協商 經濟脅迫無助兩岸關係

大陸再中止ECFA關稅減讓，經濟部昨（31）日表示，此次陸方取消早收優惠項目，涵蓋石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等，2023年輸陸金額約98億美元（約新台幣3,177億元），評估我ECFA早收對大陸出口占對全球出口比重在2023年已降至3.6%，衝擊應在可控制範圍。

經濟部長郭智輝強調，會跟實際受到傷害業者充分溝通，協助轉移市場。並承諾會快速啟動因應。

總統府表示，這是典型經濟脅迫，無助兩岸關係正面推進。發言人李問表示，政府對相關狀況早有掌握並預為因應，整體風險可以有效管控。

總統府呼籲，「中國與台灣都是WTO會員，理應在WTO架構與規範下就各項經貿議題協商，以政治力干預全球經貿行為，國際社會並不樂見。」呼籲大陸儘快回到WTO架構下協商，共謀有序、互利兩岸關係。

經濟部調查，此次大陸取消的早收達134項產品，相關稅率將從零關稅恢復為1%~12%不等。統計這134項產品2023年輸陸約98億美元，占我對全球出口比重約2%，衝擊較大的石化產品，近年因大陸石化擴產，台灣出口到大陸已持續下降至兩成。

整體評估，我ECFA早收對陸出口占對全球出口比重逐年下降，2023年降至3.6%。經濟部還提到，大陸製造業產能過剩，加上經濟成長趨緩，2023年我對大陸出口1,522億美元，減少18%，比重降到35.2%，為21年來新低；2024年1~4月出口453億美元，減少3.7%，降至30.7%。

國際貿易署強調，自2023年4月陸方對我啟動貿易壁壘調查以來，我已掌握相關產業衝擊並預為準備，與石化、紡織及機械等相關業者盤點備妥相關升級轉型、分散市場等具體作法。