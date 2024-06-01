CPTPP之路恐受阻 學者：報復措施將一波波

大陸公告中止部分ECFA產品對台關稅減讓，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，他憂心後續類似措施再加碼，例如針對早收項目占比較大的工具機、汽車零配件，以及影響今年9月在加拿大舉行「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）執委會召開，台灣恐怕無法順利成立工作組，往CPTPP邁進之路恐受阻。

政大金融系教授殷乃平、中央大學經濟系教授吳大任示警，ECFA的取消是意料中事，但RCEP（區域全面經濟夥伴協定）影響才大，RCEP的15個會員國占我國出口比率62%~63%，且RCEP會員國已達成協議，未來十年內會員國間90%以上產品關稅都會降到零，台灣卻被排除在外，將嚴重衝擊我國競爭力。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，去年底大陸先中止ECFA項下丙烯等12個稅目產品關稅減讓，今年元月總統大選前也說不排除擴大報復措施，昨再宣布終止134項稅目關稅減讓，範圍更大，卻看不出邏輯和選擇標準。不過可以肯定的是，大陸還標記清單是第二批，顯然後續還有第三批，如果兩岸僵局不解決，大陸接下來報復措施會一波接一波。

上海東亞研究所副所長包承柯指出，在賴清德520講話後，兩岸環境氣氛緊張，「這次公布的措施是預期中事，未來會不斷推出後續制裁措施，ECFA是不至於會全面終止，因為還有許多台灣民間產業希望和大陸交流，大陸會區別對待。」這次施壓措施目的很清楚，就是提醒民進黨要調整自己的兩岸政策。