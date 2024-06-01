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大陸窮台策略 力道恐加大

經濟日報／ 記者 黃國樑

從禁止我農漁產品輸陸，到逐步中止我輸陸產品的ECFA關稅減讓項目，大陸正以經貿手段打擊在台生產出口大陸的台企，欲以「窮台論」壓縮台灣經濟發展，作為反制台獨的工具。

兩岸關係不佳，大陸兩年多來對台灣的食品、農漁產品以檢驗檢疫不合規定禁止輸陸，接著宣布涉及2,455項的對台貿易壁壘調查，去年底對ECFA開刀，這次擴大到ECFA的134項，且多為中小企業，範圍愈來愈廣、力度愈來愈大。

在昨日大陸財政部宣布中止ECFA 134項優惠關稅後，國台辦立即發布新聞直言，「賴清德當局」頑固堅持台獨立場，讓大陸不得不中止更多減讓項目。

這恐怕是大陸首度明確公告因政治問題對台實施經濟制裁。過去大陸禁止我鳳梨、釋迦等水果輸陸，以病蟲害當理由；對食品以未完成登記暫停輸陸，這次說出「台獨」就是懲罰台灣的根本原因。

國台辦的表述中有一句話：「搞台獨就沒有和平，就沒有發展，只會讓台灣企業、民眾利益受損」。搞台獨就沒有和平，這大家都懂；但「搞台獨就沒有發展」，頭一次成了彼此互斥的對立條件。

「搞台獨就沒有發展」這話可以解讀為：當兩岸沒了和平，台灣自然就沒了發展；但它也可理解成：大陸認為台灣既已完全悖離一中立場，全心走向台獨，只好遏制台灣經濟發展，作為反制台獨的工具。

後一種解讀值得台灣警惕，如果這是大陸今後對賴政府的對台新政策，那就代表大陸有意開始具體實踐曾經喧騰一時的「窮台論」。「搞台獨就沒有發展」的政策思維卻很可能成為未來兩岸的客觀規律，這恐怕是台灣不能坐視的重大負數。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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