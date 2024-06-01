應對陸政策／台塑拚轉型 台化攻差異化

大陸再中止ECFA關稅減讓，台塑（1301）、台化、台塑化昨（31）日均表示早有準備，正努力將相關產品轉售到其他低關稅市場，後續影響還在分析評估中。

紡織業者指出，還在分析此次減讓的影響，不過大陸是台灣第二大出口市場，目前適用ECFA免關稅的紡織品出口金額占比逾八成，未來若全面取消ECFA優惠，初估約5億美元受衝擊。

台塑估計，將有六項產品受影響，造成關稅增加2.6億元，正努力將相關產品轉售到其他低關稅市場，目前銷量並不受影響。此外也已啟動各項轉型工程，包括電子級化學品、碳纖產品及各項綠色產品的開發。

台化董事長洪福源指出，此次受影響品項包括SAN、HIPS、PC等，預估對今年影響關稅約2.24億元。其中，PC產品先前已被陸方課徵反傾銷稅在案，終裁反傾銷稅率由初裁的17.9%降到9%，但本次再恢復加徵6.5%關稅，稅負達16.085%，一般規格已無法負擔，自反傾銷立案調查開始，台化就積極轉移市場，銷往大陸的差別化規格，進口稅負大部分由陸方面負擔，因此影響減輕。

洪福源強調，兩岸ECFA在2010年生效，台化在539項稅則中僅有九項，經兩度中止共七項，其實已名存實亡，加上大陸產能過剩，只有差異化產品才有機會進入大陸市場，台化會在這方面努力。台塑化董事長陳寶郎表示，「對台塑化影響很小」，因為基礎油僅占台塑化營收比重1%多。