機械業要有過寒冬準備 在對岸市占恐流失

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台灣機械產品在大陸市占可能流失，廠商獲利與競爭力跟著縮水。 聯合報系資料照片
台灣機械產品在大陸市占可能流失，廠商獲利與競爭力跟著縮水。 聯合報系資料照片

大陸宣布中止ECFA對台灣機械產品早收關稅優惠，台灣機械公會感嘆：「最不樂見的結果還是發生了」，公會初估，相關衝擊除了8%到10%關稅優惠沒了，最嚴重的是台灣機械產品在大陸市占可能流失，廠商獲利與競爭力跟著縮水。

機械公會理事長莊大立表示，全球政經局勢不穩，日圓、韓元持續貶值，如今ECFA又中止對台灣機械產品關稅優惠，無異雪上加霜。業者也說，大家要有過寒冬的心理準備。這幾年，ECFA要中止傳言不斷，台灣機械業分散出口市場，對大陸出口比重由2021年占比30.9%，下滑到2023年23.5%。

機械公會分析，2023年機械類產品與ECFA清單中對大陸出口金額約28億美元，若產品關稅由0%恢復到8%至10%，預估會對台灣相關廠商出口競爭力或利潤率造成影響，原受惠相關設備在大陸的市占率初期可能下滑4%至5%，影響出口值約減少1.1億至1.4億美元，占總體機械出口值0.5%左右。不過，市場占有率若持續衰退，影響金額會持續擴大。

另外，對個別公司出口仍有不同程度影響，尤其是動力傳動件製造業者，將面臨更大出口競爭壓力。

機械公會表示，近期受到日圓、韓元等貶值影響，已對台灣機械業造成出口競爭力下滑，加上受到關稅影響，這兩年出口面臨極大壓力，如今ECFA早收清單中機械項目大部分又被中止，出口將面臨更大壓力。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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