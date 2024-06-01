陸中止134項ECFA關稅減讓 15日生效

繼上周大陸對台軍演後，大陸財政部昨（31）日公告，自6月15日起，對原產於台灣的石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等134個稅目進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）協定稅率，按大陸現行有關規定執行。

大陸國台辦隨即發布新聞稿稱，「賴清德當局」頑固堅持台獨立場，是大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。國台辦發言人陳斌華強調，「搞台獨就沒有和平，就沒有發展」。

圖／經濟日報提供

大陸財政部的公告稱，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反ECFA規定。2023年12月21日，大陸國務院關稅稅則委員會發布稅委會公告2023年第九號，中止ECFA部分產品關稅減讓，但台灣地區仍未採取任何有效措施取消對大陸的貿易限制。

大陸財政部表示，根據ECFA，大陸國務院關稅稅則委員會按規定和程序決定進一步中止ECFA部分產品關稅減讓。

根據公告，被中止適用ECFA的台灣商品包括：潤滑油基礎油、液體石蠟和重質液體石蠟、異丙醇、正丁醇等134項產品。

這是大陸第二次就中止ECFA部分項目向我施壓，上一次是在去年12月21日台灣總統大選前，大陸宣布中止丙烯等12項台灣商品，這次是在520賴清德總統就職後，中止項目達134項。

陳斌華表示，ECFA是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，實施中如產生問題可通過兩岸協商妥善解決。但「賴清德當局」頑固堅持台獨立場，拒不承認九二共識，大肆宣揚台獨分裂謬論，煽動兩岸對立對抗和經濟脫鉤斷鏈，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施基礎。