大陸再中止 ECFA 關稅減讓 學者憂「這件事」影響才大

大陸國務院關稅稅則委員會31日發布公告，決定自2024年6月15日起，對原產於台灣地區的134個稅目進口產品，中止適用ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）稅率。對此，政大金融系教授殷乃平、中央大學經濟系教授吳大任雙雙示警，ECFA的取消是意料中的事，但RCEP（區域全面經濟夥伴協定）的影響才大，且RCEP的15個會員國占我國出口比率達62%~63%。

吳大任指出，RCEP會員國已達成協議，未來十年內會員國之間90%以上產品，關稅都會降到零，而近日睽違五年的中日韓峰會，5月27日於南韓首爾召開，他們談的就是未來的貿易合作，但台灣卻被排除在RCEP外，將嚴重衝擊我國競爭力。吳大任形容，這對台灣經濟的影響就像溫水煮青蛙。至於寄望加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），更是不容易，也不切實際。

吳大任還提到，大陸再中止ECFA關稅減讓，不僅使得台灣出口雪上加霜，傳統產業恐怕會被迫離開台灣，將使我國產業發展不平衡，連帶民間投資也會受到影響，對我國整體經濟發展不利。

殷乃平表示，由於兩岸關係一直處於緊繃狀態，大陸一定還會有很多制裁措施，尤其是經濟面，一旦當ECFA這個門關起來，RCEP對我們產生的壓力就會出現，不僅我們的產品出口到RCEP會員國會受到影響，就連出口到與RCEP互相競爭的世界市場同樣也是，台灣面臨的經濟壓力未來會滿大。

屆時廠商外移，台灣將面臨另一波的台商出走潮，台灣經濟就會空洞化，且整個出口結構都會受到衝擊。快的話，未來2~3年這個問題就會浮出檯面，且除了科技產業外，其它產業幾乎都會受到影響，牽動整體台灣經濟競爭力，政府必須審慎以對。