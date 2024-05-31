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陸再停134項 ECFA 優惠 經貿辦公室：政府將助中小企業

經濟日報／ 記者劉秀珍／即時報導

行政院經貿談判辦公室31日傍晚發出新聞稿指出，中國大陸再次片面中止134項兩岸經濟合作（ECFA）早收產品關稅優惠，其對我方造成的風險和損害都在可控範圍，政府會對中小企業提供最迅速且有效的協助。我方也對大陸的行為表達嚴正的抗議與譴責，要求大陸立即停止此等破壞兩岸關係、悖離兩岸人民福祉的行徑。

新聞稿指出，大陸去年4月啟動對我貿易壁壘調查案， 12月逕自認定，片面宣布中止我12項ECFA早收石化產品關稅優惠，我方認定應屬世界貿易組織（WTO）規範範疇，且大陸透過WTO機制通知我駐WTO代表團，我方已多次呼籲大陸盡速依據 WTO 相關規範與我協商，大陸始終沒有回應，今天再度宣布片面中止134項ECFA早收項目優惠關稅，已嚴重違反WTO的基本規範。

行政院經貿談判辦公室強調，兩岸都是WTO會員，更是全球經貿體系的重要成員，理應秉持負責任的態度，在 WTO架構與規範下，就彼此關切的經貿議題進行協商，尋求解決方案。而大陸方面一再以政治力干預國際經貿的行為，已嚴重悖離以規則為基礎的國際經貿秩序。

經貿談判辦公室表示，面對大陸經濟脅迫作為，政府早有掌握，並預作因應準備。這次大陸方再度中止部分ECFA早收產品，其風險與損害都是在可控制範圍。行政院已請各主管單位持續與業者溝通，並對受影響的業者提出及時的協助與輔導機制，尤其對中小企業，政府將提供最迅速有效的協助，相關因應工作都已在進行，請業者及國人放心。

行政院經貿談判辦公室重申，兩岸同屬WTO會員，兩岸貿易爭端與分歧問題，皆應循WTO爭端解決機制處理解決。我們也再次呼籲中國大陸應立即停止對台灣不理性的經濟脅迫行為，秉持WTO規範，立即與我方展開協商，共同承擔國際責任，謀求互利共榮的經貿與兩岸關係。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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