快訊

獲巨星般規模款待！黃仁勳訪台掀「追星」旋風 外媒：提振投資人信心

孫安佐爆「3進3出普吉島醫院」被狄鶯領回 知情人曝：感情因素

立委問為何捨核電不用、稱核廢問題能克服 卓揆嗆：會去請教侯友宜

大陸再取消ECFA關稅減免 台化估年影響約2.24億元

中央社／ 台北31日電

中國今天公告中止第2批共134項ECFA關稅減讓，台塑四寶之一的台化評估，包括SAN（苯乙烯-丙烯腈共聚物）、HIPS（耐衝擊級聚苯乙烯）、PC（聚碳酸酯）等3項產品受影響，估計2024年影響的關稅約690萬美元（約新台幣2.24億元）。

台化董事長洪福源表示，PC已被大陸課徵反傾銷稅在案，終裁大陸表達善意由初裁17.9%降低到9%。不過，這次再恢復加徵6.5%關稅，稅負到達16.085%，一般規格已無法負擔，台化自反傾銷立案調查就積極轉移市場，銷往大陸的差別化規格，進口稅負也大部分由大陸方面負擔，因此影響減輕。

洪福源指出，兩岸ECFA在2010年生效，聯繫兩岸感情，台化在539項稅則中僅有9項，經兩度中止共7項，其實已名存實亡，加諸大陸嚴重的產能過剩，只有差異化產品才有機會進入大陸市場，台化會在這方面更加努力。

ECFA 貿易壁壘 關稅

延伸閱讀

大陸再中止ECFA 關稅減讓 經濟部回應了

歐盟推遲決定中國電動車關稅 北京籲終止調查

中國再取消ECFA部分關稅減讓 分析：不會全停

大陸宣布中止 ECFA 對機械產品優惠 機械公會大嘆：雪上加霜

相關新聞

陸再中止ECFA關稅減讓 學者：恐影響今年台灣加入CPTPP進程

大陸公告中止部分ECFA產品對台關稅減讓，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳３１日憂心後續類似措施再加碼，例如針對早收項...

中國取消ECFA部分關稅減讓 總統府：典型經濟脅迫

中國宣布對台134項產品中止適用ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）關稅減讓，總統府發言人李問今天表示，這是中國典型的經...

大陸宣布中止 ECFA 對機械產品優惠 機械公會大嘆：雪上加霜

大陸初估中止ECFA對台灣機械產品關稅優惠，台灣機械公會感嘆：「最不樂見的結果還是發生了！」公會初估，相關衝擊除了8%到...

陸停ECFA關稅減讓 工總：盼政府正視兩岸經貿正常化

針對中國大陸中止第二批ECFA關稅減讓產品，工總今日表示，如果陸方持續取消台灣出口大陸產品既有關稅優惠範圍，甚至全面中止...

陸再對ECFA祭重手 經貿辦譴責：悖離兩岸人民福祉

中國大陸今宣布中止對台134項產品適用ECFA關稅減讓，行政院經貿談判辦公室傍晚發聲，對陸方違背市場原則及國際規範的典型...

中方再度取消ECFA早收優惠 經濟部：協助產業因應

有關中國再度片面宣告中止ECFA 134項產品早收優惠關稅，自2024年6月15日起實施，對此，經濟部表示自2023年4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。