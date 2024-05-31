大陸中止134項 ECFA 關稅優惠 經貿辦：陸方應立即停止破壞兩岸關係

行政院經貿辦31日指出，對於中國大陸片面政治因素為由，片面中止134項ECFA早收產品關稅優惠一事，我方對於陸方這等違背市場原則及國際規範的典型經濟脅迫行為，表達嚴正的抗議與譴責，並要求陸方應立即停止此等破壞兩岸關係、悖離兩岸人民福祉的錯誤行徑。

經貿辦表示，中國大陸去年4月啟動對我貿易壁壘調查案，嗣於12月逕自做出認定，並片面宣布中止我12項ECFA早收石化產品關稅優惠，鑑於本案屬WTO規範之範疇，且陸方透過WTO機制通知我駐WTO代表團，故而我方已多次呼籲陸方盡速依據WTO相關規範與我進行協商，而陸方始終未作出回應，今日又再度宣布片面中止134項ECFA早收項目優惠關稅，已嚴重違反WTO的基本規範。

經貿辦強調，兩岸都是WTO會員，更是全球經貿體系的重要成員，理應秉持負責任的態度，在WTO架構與規範下，就彼此關切的經貿議題進行協商，尋求解決方案。而中國大陸方面一再以政治力干預國際經貿的行為，已嚴重悖離以規則為基礎的國際經貿秩序。

經貿辦說，面對中國大陸持續經濟脅迫作為，我政府早有掌握，並預作因應準備。此次中方再度中止部分ECFA早收產品，其風險與損害都是在可控制範圍。行政院已請各主管單位持續與業者溝通，並對受影響的業者提出及時的協助與輔導機制，尤其對中小企業，政府將提供最迅速有效的協助，相關因應工作都已在進行，請業者及國人放心。

經貿辦重申，兩岸同屬WTO會員，兩岸貿易爭端與分歧問題，皆應循WTO爭端解決機制處理解決。我們也再次呼籲中國大陸應立即停止對台灣不理性的經濟脅迫行為，秉持WTO規範，立即與我方展開協商，共同𠄘擔國際責任，謀求互利共榮的經貿與兩岸關係。