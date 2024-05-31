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大陸宣布中止 ECFA 對機械產品優惠 機械公會大嘆：雪上加霜

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
大陸中止ECFA對機械產品優惠，機械公會初估將影響對大陸的市占下滑4%至5%。聯合報系資料照片
大陸中止ECFA對機械產品優惠，機械公會初估將影響對大陸的市占下滑4%至5%。聯合報系資料照片

大陸初估中止ECFA對台灣機械產品關稅優惠，台灣機械公會感嘆：「最不樂見的結果還是發生了！」公會初估，相關衝擊除了8%到10%關稅優惠沒了，最嚴重的還是影響台灣機械產品在大陸的市占，可能因此而流失，廠商的獲利與競爭力也會跟著縮水。

機械公會表示，全球政經局勢不穩，日圓、韓元持續貶值，如今大陸又終止ECFA對台灣機械產品關稅優惠，無異雪上加霜。業者也說，大家要有過寒冬的心理準備。

機械公會表示，這幾年台灣機械業已逐漸分散出口市場，對大陸的出口比重由2021年占比30.9%，下滑到2023年出口占比只剩23.5%，對大陸市場的依賴性正逐漸減少中。

分析2023年機械類產品與ECFA清單中對大陸出口金額28億美元，若產品關稅率由0%恢復到8%至10%，預估會對台灣相關廠商出口競爭力或利潤率造成影響，原受惠的相關設備在大陸的市占率初期可能下滑4%至5%，影響出口值預估減少約1.1至1.4億美元，約占總體機械出口值0.5%左右。

不過，機械公會也坦言，占有率若持續衰退，影響金額也會持續擴大！

機械業者雖不樂見中止ECFA早收清單協議，但也積極因應可能的發生，雖對整體機械產業出口影響有限，但對個別公司之出口仍有不同程度的影響，尤其是動力傳動件製造業者，將面臨更大的出口競爭壓力。

另外，受影響業者過去也積極布局海外設廠(包括大陸)，以分散風險，所以，實際受影響程度，各業者程度不一。

機械公會表示，近期受到日圓、韓元等幣值貶值影響，已對台灣機械業造成出口競爭力下滑，雖然業者積極布局其他應用市場，但受到關稅(台灣未加入任何區域組織協定，如RCEP、CPTPP等)與匯率影響，這兩年出口面臨極大壓力，如今ECFA早收清單中機械項目大部分又被中止，出口將面臨更大壓力。

機械公會建議，政府除協助拓展外銷外，也應積極擴大內需市場需求，如提供優惠補助，協助國內製造業汰舊換新，刺激內部經濟循環，在外在環境嚴峻狀況下，能讓受影響的企業有緩衝的時間與空間。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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