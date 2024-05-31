陸再中止ECFA關稅減讓 學者：恐影響今年台灣加入CPTPP進程

大陸公告中止部分ECFA產品對台關稅減讓，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳３１日憂心後續類似措施再加碼，例如針對早收項目占比較大的工具機、汽車零配件，以及影響今年9月在加拿大舉行「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）執委會召開，台灣恐怕無法順利成立工作組，往加入CPTPP邁進。

他指出，這次大陸對於賴清德總統520演說的不滿，以及對先前公告後，台灣遲遲並沒有進一步回應所採取的做法，「是預期之中的反應」，不至於後續ECFA會全部中斷。

張五岳認為，這批大陸中止對台ECFA關稅減讓的項目中，以涉石化、塑膠、紡織和機械相關，「很多石化業者早就在大陸投資跟生產，所以影響其實不大，反倒是政府部門要特別留意，工具機、汽車零配件在ECFA中佔比最大，影響最為深遠。」

他補充，ECFA總共539項，上次公布12項，這一次公布134項，大概還有剩下300多項，由於大陸上次公布後，台灣直到520都遲遲沒有回應，所以「這種做法是在預期內。」

而外界本來也希望政府在520之前做盤點，「但政府或許擔心，如果在大陸的脅迫跟壓力下，台灣就進一步回應，豈不造就大陸脅迫壓力是有效，所以短期內兩邊恢復談判當然比較難。」

張五岳指出，大陸方面主要還是以融合發展為主軸，經貿合作還是主要的基調，這些做法，主要是體現大陸對於520演說的不滿，以及對先前台灣遲遲並沒有進一步回應所採取的做法。借此對大陸內部也有交代，不至於後續ECFA會全部中斷。

但他也憂心，由於今年是加拿大擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，將於今年９月召開執委會，討論新會員申請案，若台灣無法成立工作小組，無法往加入CPTPP邁進關鍵性一步。「因為大陸用這種方式，可以告訴各國，顯示台灣存在著貿易壁壘的問題，連WTO的基本的規範都並沒有完全符合。」

上海東亞研究所副所長包承柯指出，在賴清德520講話之後，兩岸大環境氣氛非常緊張，「這次公布的措施是預期中之事，未來會不斷推出後續制裁措施，ECFA是不至於會全面終止，因為還有許多台灣民間產業希望和大陸交流，大陸會區別對待。」

包承柯認為，這次採取施壓措施，目的很清楚，就是提醒民進黨要調整自己的兩岸政策。