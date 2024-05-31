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中國取消ECFA部分關稅減讓 總統府：典型經濟脅迫
中國宣布對台134項產品中止適用ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）關稅減讓，總統府發言人李問今天表示，這是中國典型的經濟脅迫，而這些作為不但衝擊經貿市場的健全發展，更無助於兩岸關係的正面推進。
李問下午透過新聞稿表示，中國與台灣都是世界貿易組織（WTO）會員，更是全球經貿體系重要的成員，理應秉持負責任的態度，在WTO架構與規範下，就各項經貿議題進行協商，這種以政治力干預全球經貿的行為，國際社會並不樂見。
對於中國的經濟脅迫，李問表示，由於政府對相關狀況早有掌握，並預為因應，因此衝擊有限，整體風險可以有效管控，但政府仍將加速產業的全球布局，持續提供產業最好的協助，請國人可以安心。
他再次呼籲，中國應該拋棄以政治介入市場，以經濟脅迫扭曲全球經濟的正常運作，儘快回到WTO架構下協商，共謀有序、互利的兩岸經貿關係。
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