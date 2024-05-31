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陸方取消134項關稅減讓 總統府回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中國大陸31日突然宣布6月15日起，對產自台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA。對此，總統府發言人李問今日表示，這是中國大陸典型的經濟脅迫，而這些作為不但衝擊了經貿市場的健全發展，更無助於兩岸關係的正面推進。

李問指出，中國大陸與台灣都是WTO會員，更是全球經貿體系重要的成員，理應秉持負責任的態度，在WTO架構與規範下，就各項經貿議題進行協商，這種以政治力干預全球經貿的行為，國際社會並不樂見。

對於中國大陸的經濟脅迫，李問表示，由於政府對相關狀況早有掌握，並預為因應，因此衝擊有限，整體風險可以有效管控，但政府仍將加速產業的全球布局，持續提供產業最好的協助，請國人可以安心。他也再次呼籲，中國大陸應該拋棄以政治介入市場，以經濟脅迫扭曲全球經濟的正常運作，盡快回到WTO架構下協商，共謀有序、互利的兩岸經貿關係。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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