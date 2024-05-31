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中國再取消ECFA部分關稅減讓 分析：不會全停

中央社／ 台北31日電

中國今天宣布中止對台134項產品適用ECFA關稅減讓，國台辦指根本原因是拒不承認九二共識。學者張五岳認為這是「意料之中」，北京勢必會對總統賴清德的就職演說做出回應，但不會完全取消EFCA，使兩岸經貿脫鉤。

中國31日上午宣布中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓的公告，從6月15日起，中止134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。

中國財政部官網公告稱，這是針對「台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施」；然而國台辦發言人陳斌華上午表示，「賴清德當局頑固堅持『台獨』立場，拒不承認九二共識」，是大陸進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受中央社訪問時指出，在520之後，中國大陸必然會出現對台的「文攻武嚇」、「經貿脅迫」，北京要對內部有所交代、對外有所宣示，對台灣既要威嚇也要達到區隔對待的目的。因此，這樣的做法「百分之百是在預期之內」。

他認為，在這樣的情形之下，中止ECFA部分產品關稅減讓，也是「必然會採取的行動」。

張五岳分析，雖然北京之前宣布針對2509項產品進行貿易壁壘調查，但實際上並不可能對全部的項目都採取措施，因此ECFA早收清單當中的539項對台灣免關稅的項目，自然成為選項。

他認為，雖然北京方面採取了部分中止的措施，然而並不會將539項全面喊停。而且，也不會完全廢除ECFA，因為經貿只是手段，並非要中斷兩岸經貿交流、令兩岸經貿脫鉤，「北京的基調仍是融合發展，這些行動是為了表達對520就職演說的不滿。」

張五岳評估，等到6月中旬海峽論壇舉行後，北京可能會繼續執行「軟硬兩手、區隔對待」的策略，提出「比較軟」的對台作為。現在北京雖然在升高壓力，但不至於對於台海和平造成結構性逆轉；在6月中旬後，兩岸的關係雖然不能說回到「緩和」，但是情勢至少會相較現在更加趨緩。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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