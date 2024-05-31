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陸斷134項ECFA關稅減讓 高孔廉：衝擊台灣中小傳產

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
為表達對賴清德總統520就職演說的不滿，中國大陸今日宣布對台灣潤滑油基礎油等134個稅目進口產品中止適用ECFA協定稅率。圖／本報系資料照片
為表達對賴清德總統520就職演說的不滿，中國大陸今日宣布對台灣潤滑油基礎油等134個稅目進口產品中止適用ECFA協定稅率。圖／本報系資料照片

大陸國務院關稅稅則委員會今（31日）公告，對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，陸委會前副主委、海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）會長高孔廉認為，從項目來看，此批中止對台灣中小傳產企業衝擊較大，可能造成產業萎縮進而影響就業，後續效應政府應持續關注。

高孔廉說，初步來看，此批大陸中止對台ECFA關稅減讓的項目中，以涉機械領域為主，佔約40多項，再來是石化、塑膠、紡織和車輛相關，大部分為傳統產業，與前一批集中在石化領域相比，這次規模明顯更大。

在此之下，高孔廉認為，儘管有一些紡織大廠、石化大廠已在大陸設廠，影響兩岸經貿金額有限，但對於台灣中小傳統產業來說，可能會有相當大的衝擊，甚至造成產業萎縮，進而衝擊就業等一系列效應。

中華經濟研究院第一研究所（大陸所）所長劉孟俊也坦言，這次項目涉及範圍很大，也會對企業界造成一定的心理衝擊。他說，日前大陸國台辦主任宋濤在廣州出席活動時，陸方曾釋出訊息稱，有不亞於軍演的重要消息宣布，「相信就是今天這件事」。

不過，劉孟俊補充，除背後政治因素外，這波中止名單，很多項目如機械設備、紡織品、石化品等，跟大陸國家統計局列出當前大陸產能過剩的項目重疊，「實際上進口需求也不多」，加上大陸近幾年關稅也有所調降，若台灣業者能善用自身產品的特殊優勢，例如少量多樣、高值化和客製化等，在回到最惠國待遇稅率後，仍能保有一定競爭力。

但劉孟俊也提醒，在近年大陸推動「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」下，其他國家的產品進口大陸朝零關稅發展，長久以往，後續效應還應審慎評估。

展望陸方未來可能作為，高孔廉說，陸方去年4月啟動對台貿易壁壘調查，今年1月也曾預告，研擬擴大中止ECFA早收清單關稅減讓，但我方一直沒有回應，以致今天公布第二批名單。在此之下，陸方將可能繼續循此模式，一項一項處理，如果兩岸關係再不改善，剩下將近四分之三的ECFA早收清單項目，都會有被中止關稅減讓的可能。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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