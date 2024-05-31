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中國第2波ECFA關稅取消 台塑化：市場逐步移轉影響不大

中央社／ 台北31日電

中國今天公告中止第2批共134項ECFA關稅減讓，台塑化董事長陳寶郎今天表示，台塑化早有準備，從3年前就開始針對基礎油外銷進行市場移轉，中國大陸市場占台塑化基礎油產品的外銷比重，去年已經降到只剩32%，未來會繼續轉移到東南亞等其他市場。

至於台塑集團其他公司受到此次大陸中止關稅減讓的可能影響，台塑集團主管表示，「正在分析評估中。」

中國國務院關稅稅則委員會今天公布第2批中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓的公告，包括原產於台灣地區的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，6月15日起將中止關稅減讓，外界點名台塑化首當其衝。

面對ECFA關稅減讓優惠陸續遭到中國取消，台塑化董事長陳寶郎今天對中央社記者表示：「目前ECFA的關稅減讓清單中，與台塑化最相關的就只剩下基礎油了，這個問題公司從3年前就開始討論，並加速市場移轉。」

他強調，台塑化早有準備，從3年前就開始針對基礎油外銷進行市場移轉，大陸市場占台塑化基礎油產品的外銷比重，從3年前高達50%至60%，去年已經降到只剩32%，未來會繼續轉移到東南亞等其他市場。

台塑化每年大約生產70萬噸的基礎油，其中國內自用大約20多萬噸，用來做為潤滑油的添加劑等，其他部分外銷，而大陸占外銷比重約3成。再對照基礎油占台塑化營收比重約僅1%多，針對大陸中止關稅減讓，台塑化內部評估整體影響有限，接下來會繼續加速轉進其他市場。

台塑集團總裁王文淵先前多次公開疾呼，ECFA中止對石化業影響很大，相較於東協10國，以及大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等5個重要國家有簽署RCEP（區域全面經濟夥伴協定），台灣不在這個亞洲系統裡面，如果再沒有ECFA，對產業鏈來講是很大的傷害。

由於石化業量大、但利潤不高，一旦加上關稅，將大幅削弱競爭力。台塑集團除了力拚高值化，也積極透過節能減碳循環經濟、數位轉型等方式節省成本。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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