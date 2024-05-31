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中止ECFA對台134項產品 胡錫進：相信台灣民眾能理解

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
環球時報前總編輯胡錫進。（圖／取自胡錫進微博）
環球時報前總編輯胡錫進。（圖／取自胡錫進微博）

大陸財政部今公告，自6月15日起，對台灣的134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率。環球時報前總編輯胡錫進於微博發文指出，「台獨」不但在經濟上背離台灣社會的利益，也會破壞台灣產業界與大陸這個龐大市場的聯繫。

胡錫進首先指出，大陸國務院關稅稅則委員會今天宣佈中止對台灣地區134個稅目產品關稅減讓，是非常正確並且得民心的決定，「相信普通台灣民眾也會理解大陸所做的反制，台灣業界需要向賴清德當局要說法，讓後者補償『台獨』路線所導致的台灣業界經濟損失。」

胡錫進稱，台灣民進黨當局不僅政治上謀「獨」，而且一直在破壞《海峽兩岸經濟框架協議》（ECFA），遭到反制勢之所然。他指出，台灣對大陸一直存在巨大順差，2023年台灣的順差高達805.5億美元。

他最後指出，「台獨」不僅政治上是死胡同，突破底線必然引發戰爭，而且在經濟上背離台灣社會的利益，破壞台灣產業界與大陸這個龐大市場的聯繫。民進黨當局在讓2300萬民眾為他們的政治野心埋單。

然而胡錫進所指台灣的順差高達805億美元，實際上為近三年最低。據財政部關務署統計資料，2023年台灣對中國大陸及香港的順差為805.3億元，2022年1,003億元，2021年為1,046億元。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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