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陸方中止 ECFA 部分關稅減讓 經長：儘速啟動因應措施

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中國大陸31日突然宣布6月15日起，對產自台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA。對此，行政院長卓榮泰表示，政府首先要做的就是保護我們的人民跟產業，並適時地向國際社會透過正常管道表達我們的反對。經濟部長郭智輝則表示，會儘速啟動相關措施協助業者減少衝擊。

中國大陸今日突然宣布，從2024年6月15日起，對產自台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA，也就是「海峽兩岸經濟合作框架協議」的關稅減讓措施，將回復按大陸現行有關規定執行。

卓榮泰今率領內閣團隊首度赴立法院施政報告。會中民進黨立委吳思瑤問及有關中國大陸再度以商逼政，政院是否會表達不滿，以及相關回應。

卓榮泰回應，任何國家對人民及產業有產生傷害危急時，政府首先要做的就是保護我們的人民跟產業，並適時地向國際社會透過正常管道表達我們的反對，以及希望能夠更正的態度。

卓榮泰也說，同時希望國際組織的任何成員們都應該能適應國際組織裡的生活，不應該隨便去更改互動的相關規則。

陸委會主委邱垂正也表示，這次中國大陸再次以貿易制裁為理由，無理、片面違反中止ECFA早收清單、關稅減讓，我方要表達強烈抗議與不滿，且相關後果由中國大陸承擔。

邱垂正也提到，中國大陸這種對台施壓、恐嚇的政治操作，只會扭曲兩岸經貿原本互利互惠的發展方向，阻礙兩岸在國際產業分工架構的模式，更讓兩岸經貿漸行漸遠、脫勾斷鏈，此種作法的後果也將由陸方負擔，針對兩岸經貿分歧，陸委會呼籲應溝通、協商、務實解決。

邱垂正強調，在此呼籲陸方這樣的作法不符合WTO跟ECFA規範，雙方仍是要透過協商，解決兩岸貿易的分歧，並在度喊話陸方應面對兩岸現實，去除一些政治障礙，讓雙方務實溝通解決，這樣兩岸經貿才是最有利的方法。

郭智輝則表示，經濟部會針對目前的狀況與實際受到傷害的業者充分溝通，協助他們轉移市場。並承諾相關做法會快速啟動。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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