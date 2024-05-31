中國宣布取消第2批ECFA「134項產品」關稅減讓

中國國務院關稅稅則委員會今天公布第2批中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓的公告。公告顯示將在6月15日起，中止134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。

中國財政部官網今天公布「稅委會公告2024年第4號」國務院關稅稅則委員會關於中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」部分產品（第2批）關稅減讓的公告。

公告指出，「台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了『海峽兩岸經濟合作框架協議』規定。2023年12月21日，國務院關稅稅則委員會發布稅委會公告2023年第9號，中止『海峽兩岸經濟合作框架協議』部分產品關稅減讓，但台灣地區仍未採取任何有效措施取消對大陸的貿易限制。」

公告宣布，根據「海峽兩岸經濟合作框架協議」，國務院關稅稅則委員會依規定和程序決定進一步中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」部分產品關稅減讓。自2024年6月15日起，對原產於「台灣地區」的附件所列潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」協定稅率，依現行相關規定執行。

公告中的附件包括潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等134項產品。