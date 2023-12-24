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苗豐強：ECFA問題 兩岸應坐下來談

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
工總理事長苗豐強。記者吳凱中／攝影
工總理事長苗豐強。記者吳凱中／攝影

中國大陸宣布取消部分ECFA關稅優惠，被取消關稅減讓優惠的十二項產品均為石化產品，對石化產業影響最大；工總理事長、聯華神通集團董事長苗豐強昨日表示，這十二項石化產品銷往中國的稅率從百分之○恢復為百分之二至百分之十，大部分稅率落在百分之五點五至六點六間，雖說以整體貿易出口額看來影響不大，「但是，難道要等影響很大的事情發生嗎？」

苗豐強認為，被取消關稅減讓的十二項產品出口金額，雖占台灣整體出口金額不高，但「難道要人家給你百分之十，才開始注意嗎？」而且從產業、公司的角度來看，「影響卻是很大的」。

針對大陸宣布取消部分ECFA關稅減讓問題，苗豐強認為，這件事要謹慎處理，應溝通找出問題所在。

「大家應該要去多談一下」，他建議政府應該要坐下來談，因為當初兩岸談定的ECFA是一個非常好的協議，「FTA（自由貿易協定）就應該是國對國談這件事，就像我們開放美豬、美牛的原因，也是希望貿易量增加，如果我們禁止他們，那人家會怎麼想？這都是雙方互相」。

除了ECFA貿易障礙，石化產業正面臨其他挑戰，包含二○五○淨零排放、地緣政治、供應鏈重組等。

戰爭對石化產業的影響也很大，苗豐強說，「蘇俄是美國之外產油最多的地方，烏克蘭則是很多氣體，很多半導體產業使用的氣體都來自烏克蘭，占全球百分之四十，這也是為什麼有些氣體前年漲了五至七倍，這是很可怕的事情」。

不只如此，戰爭還影響到全球運輸，造成運費成長，這將間接影響台灣能源政策。

為達到能源轉型目標，台灣訂下二○二五天然氣發電占比百分之五十目標，然而台灣天然氣的量根本不足。

苗豐強表示，「三接的話，也不過就是蓋四、五個儲罐，這是不夠的。現在氣體很難從源頭來，很難說船可以一條接一條的來，但天然氣現在儲存量只有十一天，這很令人擔憂」。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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