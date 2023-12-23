陸中止關稅減讓 台塑遺憾：盼兩岸盡速對話

中國大陸宣布明年元旦起，中止十二項ＥＣＦＡ（海峽兩岸經濟合作架構協議）關稅減讓，恢復原稅率，石化業整體銷中稅率從百分之○恢復為百分之二至百分之十不等，台灣石化產業鏈廣受影響，工商界擔心國內就業市場受到衝擊。經濟部長王美花回應，目前沒有影響就業，不過，未來應更關注大陸石化產品傾銷問題。

這次被取消關稅減讓優惠的十二項產品均為石化產品，外界也擔心大陸未來將以切香腸方式對台灣進行貿易制裁；工商協進會認為，雖然大陸此次取消關稅減讓項目的出口規模占比不大，但對國內企業的心理影響會大過實質影響。石化業龍頭台塑集團昨天也發布聲明表達遺憾，希望兩岸能盡速對話解決兩岸經貿關係中的各類問題。

王美花表示，大陸首波取消的十二個稅目，今年以來出口金額為十八億美元，對台灣影響有限，對台灣石化業而言，目前最重要的是邁向高值化，而非ＥＣＦＡ關稅問題；尤其，大陸石化產業今年陸續擴廠，全球都擔心大陸大量傾銷石化產品，因此，石化產業高值化是未來一定要走的路。

國發會主委龔明鑫指出，目前國內工業產品銷大陸，關稅多集中在石化和機械業；此次受影響的石化產業，除了經濟部會提供協助外，業者自己也會進行市場分散。